Впродовж останніх тижнів календар елітного дивізіону Англії зазнав чимало змін. Більше 20-ти поєдинків перенесли через спалах COVID-19, а більшість із цих матчів досі не зіграні.

Сьогодні, 26 січня, відбулося засідання клубів АПЛ. Було ухвалено рішення щодо внесення змін до ковід-протоколу. Відтепер клуб, який просить перенести матч через коронавірус, повинен надати не менше 4-х позитивних тестів. Це правило набуде чинності вже перед поєдинком Бернлі – Уотфорд, який запланований на 5 лютого, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Протокол вирішили змінити після низки суперечливих рішень про перенесення матчів. Неодноразово заради відкладення ігор клуби подавали загальний список футболістів з коронавірусом, травмами, дискваліфікаціями та включали гравців, які вирушили у збірні.

Днями було оголошено, що кількість позитивних випадків COVID-19 у Прем'єр-лізі зменшується четвертий тиждень поспіль. Позитивними виявилися лише 16 тестів гравців і працівників клубів із 6221-го.

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