Керівництво Прем'єр-ліги допустить глядачів на матчі 37-го та 38 турів, повідомляє офіційний сайт турніру.

Власники Манчестер Юнайтед відреагували на протести фанатів

Арени заповнюватимуть з обмеженням до 10 тисяч вболівальників. АПЛ також попереджає, що всі ці плани матимуть право на життя, якщо влада країни реалізує послаблення карантинних умов, які повинні запрацювати з 17 травня.

Варто відзначити, що опція відвідування стадіону буде доступна тільки для місцевих фанатів, гостьові сектори будуть закриті.

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