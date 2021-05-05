АПЛ офіційно оголосила про повернення вболівальників на трибуни
19:19 - Читать на русском
Англійські фанати знову заповнять своїми піснями місцеві арени.
Керівництво Прем'єр-ліги допустить глядачів на матчі 37-го та 38 турів, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Арени заповнюватимуть з обмеженням до 10 тисяч вболівальників. АПЛ також попереджає, що всі ці плани матимуть право на життя, якщо влада країни реалізує послаблення карантинних умов, які повинні запрацювати з 17 травня.
Варто відзначити, що опція відвідування стадіону буде доступна тільки для місцевих фанатів, гостьові сектори будуть закриті.
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