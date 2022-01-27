На звання найкращого тренера січня претендують Хосеп Гвардіола (Ман Сіті), Юрген Клопп (Ліверпуль), Бруну Лаже (Вулверхемптон) й Дін Сміт (Норвіч), інформує прес-служба АПЛ.

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На приз гравця місяця є більше номінантів: Давід Де Хеа (МЮ), Кевін де Брюйне (Ман Сіті), Джаррод Боуен (Вест Хем), Джек Харрісон (Лідс), Жоау Моутінью (Вулверхемптон) і Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон).

Можливість проголосувати за свого фаворита є за посиланнями: тренер і гравець. В грудні найкращими визнавали двох представників "містян": Хосепа Гвардіолу й Рахіма Стерлінга.

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