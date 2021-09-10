Португальський фахівець став найкращим на старті Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт турніру.

АПЛ назвала найкращого гравця серпня

Ешпіріту Санту влітку очолив Тоттенхем і чудово розпочав кампанію в АПЛ. Під його керівництвом "шпори" здобули три перемоги з мінімальним рахунком і очолюють турнірну таблицю. Для 47-річного португальця цей приз – четвертий в кар'єрі. Попередні три нагороди він здобув на чолі Вулверхемптона.

До слова, в 4-му турі Прем'єр-ліги Тоттенхем поїде в гості до Крістал Пелас. Поєдинок стане першим у суботній програмі ліги та розпочнеться о 14:30 за київським часом.

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