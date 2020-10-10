Хавбек оформив розкішний гол у ворота Манчестер Сіті, закрутивши м'яч у дальню дев'ятку воріт Едерсона та зробив рахунок 1:4 на користь "лисиць".

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Меддісон випередив забиті м'ячі Обамеянга (у ворота Фулхема), Рашфорда (Брайтону), Салаха (Лідсу), Мареза (Лестеру), а також гарматний постріл Ріса Джеймса у матчі Челсі проти Брайтона.

До слова, Меддісон зіграв у 4 матчах поточного сезону у складі Лестера, записавши до свого активу гол та асист.

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