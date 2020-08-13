АПЛ обрала найкращий гол сезону 2019/20 – відео вражаючого сольного проходу зірки Тоттенхема

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін став автором найкрасивішого голу в минулому сезоні АПЛ.

Гол Сон Хин Міна у ворота Бернлі визнаний найкращим у сезоні 2019/20, повідомляє офіційний твіттер АПЛ.

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Азіат підхопив м'яч біля власного штрафного майданчика та протягнув його до воріт суперника, проскочивши кількох захисників Бернлі, і впевнено реалізував вихід віч-на-віч.

До слова, Сон Хин Мін провів 41 поєдинок у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 18 голів та 12 асистів.

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