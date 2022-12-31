У суботу, 31 грудня, зіграли ще три матчі 18-го туру АПЛ. Рахунки і огляд поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

АПЛ, 18 тур

Борнмут – Крістал Пелас – 0:2

Голи: Айю, 19, Езе, 37

Ньюкасл – Лідс – 0:0

Фулхем – Саутгемптон – 2:1

Голи: Ворд-Праус, 32, Палінья, 88 – Ворд-Праус, 56

Нереалізований пенальті: Мітровіч, 90+6

Серед цих трьох матчів центральним був поєдинок між Ньюкаслом (третьою командою АПЛ) та Лідсом, який ніяк не може відірватися від небезпечної зони. Перша половина гри завершилася нулями, хоча "сороки" були ближчими до забитого м'яча. Втім, свої моменти підопічні Едді Хау змарнували. Як і гравці Лідса. По перерві Ньюкасл продовжував тиснути, однак жодна атака господарів так і не стала гольовою. 0:0 – Ньюкасл перервав 6-матчеву переможну серію, але залишився третім. Лідс на 14-й позиції.

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Крістал Пелас доволі швидко забив у ворота Борнмута. Вже на 19-й хвилині Джордан Айю спрямував м'яч у сітку, а до перерви Езе подвоїв перевагу гостей. Рахунок 0:2 став остаточним. Крістал Пелас піднявся на 11 сходинку, Борнмут іде 16-м.

Фулхем виграв перший тайм у Саутгемптона завдяки автоголу Ворда-Прауса, який невдало підставив ногу під удар Перейри з льоту. Щоправда, він же і виправився по перерві, зрівнявши рахунок класним ударом зі штрафного. Останнє слово все ж було за Фулхемом – наприкінці гри Палінья приніс "дачникам" перемогу, а Мітровіч ще й пенальті не забив. 2:1 – Саутгемптон залишився останнім, Фулхем піднявся вже на 7 місце, але конкуренти мають матчі в запасі.

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