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АПЛ не продовжувати на нейтральних полях – проти відновлення чемпіонату Англії виступили одразу 8 клубів

21:35 233 Читать на русском
АПЛ не продовжувати на нейтральних полях – проти відновлення чемпіонату Англії виступили одразу 8 клубів
Норвіч – Вест Хем / Фото Reuters

Чемпіонат Англії перебуває під загрозою зриву через наслідки пандемії.

8 клубів АПЛ не підтримують ідею продовжити сезон чемпіонату Англії на нейтральних полях, повідомляє Telegraph.

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Серед антагоністів такого варіанту догравання турніру опинились Норвіч, Астон Вілла, Борнмут, Уотфорд, Вест Хем, Брайтон і ще два клуби з верхньої половини таблиці, назви яких не розголошують.

Нагадаємо, нещодавно очільник профсоюзу менеджерів АПЛ та Чемпіоншипу Річард Біван заявив, що єдиний варіант дограти турнір – це матчі на нейтральних газонах.

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