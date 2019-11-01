АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця жовтня – у списку екс-зірка Шахтаря

Два гравці Лестера претендують на звання найкращого

Стали відомі гравці, які претендують на звання найкращого футболіста Прем'єр-ліги за підсумками жовтня.

АПЛ оголосила імена 6-х гравців, які поборються за звання найкращого виконавця елітного дивізіону Англії у жовтні. Одразу двоє футболістів представляють Лестер – Юрі Тілеманс та Джеймі Варді, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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По одному представнику делегували Челсі (екс-хавбек Шахтаря Вілліан), Астон Вілла (Джек Гріліш), Манчестер Сіті (Ілкай Гюндоган) та Шеффілд Юнайтед (Дін Хендерсон).

Нагадаємо, лідером чемпіонату після 10-ти турів є Ліверпуль. який випереджає Манчестер Сіті на 6 очок.

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