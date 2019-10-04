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АПЛ назвала номінантів на нагороду найкращому тренеру місяця – до списку не потрапив Гвардіола

16:30 108 Читать на русском
АПЛ назвала номінантів на нагороду найкращому тренеру місяця – до списку не потрапив Гвардіола
Юрген Клопп / Reuters

Стали відомі претенденти на нагороду найкращому тренеру вересня в АПЛ.

До списку номінантів потрапили: Едді Хау (Борнмут), Юрген Клопп (Ліверпуль), Френк Лемпард (Челсі), Брендан Роджерс (Лестер), повідомляє офіційний сайт АПЛ.

АПЛ опублікувала список номінантів на нагороду найкращому гравцю місяця – серед них відсутній Ярмоленко

Обрати свого фаворита можна за посиланням. Відзначимо, що до списку номінантів не потрапив наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. "Містяни" посідають друге місце у турнірній таблиці.

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Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс АПЛ Едді Хау Едді Хау
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