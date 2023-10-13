Нагороди найкращим гравцю та тренеру АПЛ у вересня відправились до Тоттенхема.

Найкращим гравцем вересня в АПЛ визнали Хин Мін Сона, повідомляє офіційний твіттер ліги.

Тоттенхем у меншості вийшов на 1 місце АПЛ – божевільна кількість моментів, курйозна червона і геній суперника України

Кореєць забив 6 голів у 4 поєдинках за місяць, випередивши Хуліана Альвареса, Джаррода Боуена, Педро Нето, Мохамеда Салаха, Кірана Тріпп'єра та Оллі Воткінса.

Нагорода найкращому тренеру вересня дісталась Ангелосу Постекоглу. Грек став першим тренером, який двічі поспіль здобув приз після своїх перших двох місяців у чемпіонаті. Наставник Тоттенхема випередив Мікеля Артету, Унаї Емері, Едді Хау та Юргена Клоппа.

До слова, Тоттенхем поділяє перше місце в АПЛ з Арсеналом – в обох клубів по 20 очок після 8 зіграних турів.

Арсенал зламав катастрофічну серію та дотиснув інертний Ман Сіті – суддя намагався врятувати Пепа, Зінченко на рівні