АПЛ назвала дати старту та завершення турніру – зимової перерви не буде

Перший матч нового сезону АПЛ відбудеться 12 вересня, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Завершиться розіграш елітного дивізіону Англії 23 травня 2021 року. Детальний розклад поєдинків АПЛ буде опублікований згодом. За інформацією BBC, керівництво турніру вирішило відмовитись від зимової перерви через щільний розклад.
Нагадаємо, за підсумками розіграшу АПЛ сезону 2019/20, золоті медалі турніру завоював Ліверпуль.
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