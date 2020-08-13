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АПЛ назвала дати старту та завершення турніру – зимової перерви не буде

19:37 - Читать на русском
АПЛ назвала дати старту та завершення турніру – зимової перерви не буде
Манчестер Сіті – Ліверпуль / Фото AP

Вже за місяць вболівальники чемпіонату Англії знову вболіватимуть за своїх улюбленців.

Перший матч нового сезону АПЛ відбудеться 12 вересня, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Завершиться розіграш елітного дивізіону Англії 23 травня 2021 року. Детальний розклад поєдинків АПЛ буде опублікований згодом. За інформацією BBC, керівництво турніру вирішило відмовитись від зимової перерви через щільний розклад.

Нагадаємо, за підсумками розіграшу АПЛ сезону 2019/20, золоті медалі турніру завоював Ліверпуль.

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