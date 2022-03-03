Схоже, мешканці країни-агресора скоро дивитимуться футбол високого рівня хіба що у своїх снах і спогадах.

АПЛ можуть не транслювати у Росії / Marca

Виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс підтвердив, що дія контракту про показ поєдинків чемпіонату Англії на території Росії може бути припинена достроково. Про це повідомив журналіст Саймон Стоун у Twitter.

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"Безумовно, це питання вивчається. Ми зараз займаємося цим. Дуже уважно розглядаємо питання про розірвання угоди або її призупинення", – наводить журналіст відповідь керівника АПЛ.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Росія та її футбол зазнали серйозних санкцій. Відібрано право на фінал ЛЧ, клуби і збірні відсторонені від міжнародних матчів, тренери з гравцями тікають з країни-агресора, а російські олігархи втратили мільйони доларів.

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