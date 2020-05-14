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АПЛ може перенести відновлення сезону – відома нова дата

09:35 414 Читать на русском
АПЛ може перенести відновлення сезону – відома нова дата
АПЛ може перенести рестарт сезону / Getty images

Англійська Прем'єр-ліга шукає оптимальну дату для рестарту сезону-2019/20.

Відновлення призупиненого через пандемію коронавірусу сезону АПЛ може бути перенесене як мінімум на 19 червня, повідомляє Telegraph.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сезон повинен відновитися 12 червня. Нова дата пов'язана з побоюваннями, висловленими на зборах капітанів і тренерів команд АПЛ, що клубам не вистачить часу на підготовку. Саме через це керівництво ліги готове перенести дату відновлення.

Нагадаємо, нещодавно уряд Великобританії дозволив з 1 червня проводити в країні спортивні заходи без глядачів. На момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів.

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Теги
коронавірус Головне Англія АПЛ
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