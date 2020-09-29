Пандемія коронавірусу не дозволяє вільно дихати жодному клубу Європи, в тому числі і командам з АПЛ.

Англійські клуби обговорюють критерії можливого припинення сезону через коронавірус, повідомляє BBC.

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Зокрема, протягом останніх кількох тижнів командами розробляються нові правила, згідно з якими сезон буде припинено через пандемію. У разі, якщо до моменту зупинки чемпіонату 2020/21 команди зіграють 2/3 або 3/4 від загального числа матчів, кампанія буде визнана достроково завершеною. У інших випадках сезон може бути просто анульовано.

BBC наголошує, що якщо сезон виявиться під загрозою зупинки в грудні, коли буде зіграно близько 45% матчів, кампанію, скоріш за все, буде скасовано.

Нагадаємо, минулий сезон АПЛ був призупинений у березні після 29 турів через початок розповсюдження коронавірусу. Англійські клуби догравали сезон в червні і липні, а чемпіоном став Ліверпуль.

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