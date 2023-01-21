У суботу, 21 січня, були зіграні 4 поєдинки 21-го туру АПЛ. Рахунок і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

АПЛ, 21 тур

Борнмут – Ноттінгем Форест – 1:1

Голи: Ентоні, 28 – Саррідж, 84

Вест Хем – Евертон – 2:0

Голи: Боуен, 34, 42

Лестер – Брайтон – 2:2

Голи: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 – Мітома, 27, Фергюсон, 88

Саутгемптон – Астон Вілла – 0:1

Гол: Воткінс, 77

Крістал Пелас – Ньюкасл – початок о 19:30

Матч Вест Хем – Евертон мав статус битви за виживання. Обидві команди засіли на дні таблиці АПЛ з тривалими безвиграшними серіями, а поразка практично напевне означала відставку чи то Девіда Мойєса, чи то Френка Лемпарда. Віталій Миколенко традиційно вийшов у старті "ірисок", а незадовго до перерви його команда пропустила. Боуен був найспритнішим після подачі з флангу, вибіг з-за спин оборонців та вивів гостей вперед. Ще в першому таймі Джаррод оформив дубль, розстрілявши Пікфорда після пасу Антоніо.

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На другий тайм Віталій Миколенко вже не вийшов. Френк Лемпард провів подвійну заміну, намагаючись врятувати бодай нічию. Але Евертон ледь не пропустив втретє – Пікфорд і поперечина врятували після удару Емерсона. Міг забивати і Райс, який не влучив у дальній кут. Втім, рахунок більше не змінився. Евертон і надалі в зоні вильоту, а Френк Лемпард все ближче до відставки. Вест Хем піднявся на 15 сходинку.

Поєдинок Борнмута з Ноттінгем Форест також був важливим з точки зору боротьби за збереження прописки в еліті. Гості швидко забили, однак гол Єйтса скасував VAR через офсайд. А от "вишні" відкрили рахунок легітимно – Уаттара знайшов Ентоні, який прийняв м'яч і влучно пробив у дальній. "Лісники" відігралися лише на 84-й – Саррідж буквально заніс м'яч у ворота. Нічия. яка не надто влаштувала жодну з команд.

Брайтон підходив до гри з Лестером у позитивному настрої після впевнених розгромів Евертона та Ліверпуля. Крім того, Роберто Де Дзербі остаточно спекався Леандро Троссара, який вже перейшов у Арсенал. А от команда Брендана Роджерса мала в пасиві 4-матчеву серію поразок. В середині тайму Брайтон вийшов уперед. Шедевр вдався Каору Мітомі – японець отримав м'яч на лівому фланзі, змістився в центр і з-за меж штрафного закрутив у дальню дев'ятку! Але Лестер відігрався доволі швидко – Олбрайтон, який вийшов на заміну, вдало зіграв на добиванні.

У другому таймі "лиси" вийшли вперед. Томас після подачі кутового скинув на дальню стійку, яку замкнув Барнс. Проте перемогу Лестер не втримав – наприкінці гри Фергюсон класним ударом головою замкнув подачу Еступіньяна. 2:2.

Остання команда чемпіонату – Саутгемптон – після трьох очок у грі з Евертоном планувала розвинути успіх у протистоянні з Астон Віллою. Перший тайм завершився без голів, але все одно запам'ятався. Головний арбітр екстрено зупинив гру і на кілька хвилин забрав команди з поля через дрон, який літав над полем.

El partido entre Southampton y Aston Villa tuvo que ser detenido al minuto 41', por protocolo, debido a que un dron estaba sobrevolando el estadio. pic.twitter.com/FXFZCyxobQ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 21, 2023

По перерві Ворд-Праус з допомогою рикошету забив такий важливий гол для "святих", однак VAR вгледів фол і скасував взяття воріт. Перемогу в підсумку вирвала Астон Вілла – Уоткінс головою замкнув подачу Луїса.

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