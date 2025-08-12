Англійська Прем'єр-ліга також не змогла оминути увагою завершення трансферної саги Іллі Забарного у ПСЖ.

Забарний переїхав до Парижа з Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Українець став четвертим гравцем із захисту "вишень", який змінив клуб цього літа.

Забарний вперше зустрівся з новими партнерами – ПСЖ показав відео прийому українця і відльоту на Суперкубок Європи

У твіттері АПЛ з'явився пост одразу після оголошення про перехід Забарного у ПСЖ: "Вулиці не забудуть цю оборону Борнмута, всі гравці якої цього літа перейшли в інші клуби"

Нагадаємо, раніше Дін Хьойсен перебрався за 62,5 мільйона євро до Реала, Мілош Керкез – за 46,9 мільйона у Ліверпуль, а Кепа Аррісабалага виступав на правах оренди і вже встиг стати повноцінним гравцем Арсенала.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?