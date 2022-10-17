АПЛ хоче захопити ринок США – 6 клубів стануть відкривачами
Керівництво англійської Прем'єр ліги вивчає шляхи додаткового заробітку.
АПЛ повернулася до ідеї, яку останні кілька років не вдавалося організувати через пандемію. Вже наступного літа англійські клуби можуть провести міні-турнір в США, повідомляє The Athletic.
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За інформацією джерела, попередньо матчі мають відбутися наприкінці липня. Це будуть не просто товариські зустрічі, а повноцінний турнір під брендом АПЛ. Очікується, що участь візьмуть 6 клубів, які будуть вести боротьбу в двох групах.
Такий крок, на думку АПЛ, підвищить інтерес до англійського футболу за океаном і дозволить отримати додаткові прибутки. Ліга очікує на нові спонсорські контракти та ще більше грошей від продажу прав на телетрансляцію чемпіонату Англії в США.
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