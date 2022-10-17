АПЛ повернулася до ідеї, яку останні кілька років не вдавалося організувати через пандемію. Вже наступного літа англійські клуби можуть провести міні-турнір в США, повідомляє The Athletic.

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За інформацією джерела, попередньо матчі мають відбутися наприкінці липня. Це будуть не просто товариські зустрічі, а повноцінний турнір під брендом АПЛ. Очікується, що участь візьмуть 6 клубів, які будуть вести боротьбу в двох групах.

Такий крок, на думку АПЛ, підвищить інтерес до англійського футболу за океаном і дозволить отримати додаткові прибутки. Ліга очікує на нові спонсорські контракти та ще більше грошей від продажу прав на телетрансляцію чемпіонату Англії в США.

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