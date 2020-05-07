АПЛ хоче заборонити командні святкування, обмін футболками і плювки

Футбольна Англія поступово готується до відновлення сезону, призупиненого через пандемію коронавірусу.

АПЛ розробила нові правила поведінки футболістів, які будуть діяти після відновлення сезону, повідомляє The Telegraph. Ліга збирається заборонити футболістам плювки, обмін футболками після матчів, спільне використання пляшок з водою і командні святкування забих голів.

Клуби АПЛ можуть зірвати відновлення сезону в Англії

Ці заходи будуть обговорюватися в рамках планів щодо відновлення сезону АПЛ в наступному місяці з метою знизити ризик поширення коронавірусу. Зазначається, що ці правила можуть бути введені на термін до 12 місяців.

Сезон АПЛ був припинений 13 березня через пандемію коронавірусу. У чемпіонаті Англії залишилося провести 92 гри. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча Велика Британія вже вийшла на перше місце за кількістю смертей в Європі від коронавірусу. Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок.

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