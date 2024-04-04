Значні покарання у вигляді зняття очок для Евертона та Ноттінгем Форест – у поєднанні з тихим січневим трансферним вікном, коли клуби не наважувалися перевитрачати кошти та наражатися на санкції – змусили багатьох чиновників вважати, що Правила прибутку та сталого розвитку (PSR) ліги не відповідають своєму призначенню.

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Як повідомляє Daily mail, керівництво АПЛ розглядає можливість скасування відрахування очок та запровадження податку на розкіш у стилі НБА. Ліга побоюється, що найкращі гравці можуть піти, якщо їхня зарплата буде обмежена.

Податок на розкіш у НБА – штраф, який команди виплачують у скарбницю НБА за перевищення стелі зарплат. Податок повинен карати клуби за перевитрату коштів, причому розмір штрафу збільшуватиметься залежно від їх витрат. Проте клуби, як і раніше, можуть вільно витрачати гроші, якщо захочуть.

Зібрані кошти, які можуть обчислюватися десятками мільйонів, потім перерозподілялися б між тими клубами Прем'єр-ліги, які дотримуються правил. Частина штрафів може навіть потрапити до "надзвичайного фонду" для допомоги клубам EFL, які опинилися у фінансовій небезпеці.

Обговорюється також система "якорів". Це форма обмеження зарплат, коли сума, яку може витратити будь-який клуб, безпосередньо пов'язана з витратами на заробітну плату клубу, що знаходиться в нижній частині таблиці. Наприклад, якщо Шеффілд Юнайтед посяде останнє місце з річним фондом заробітної плати у 50 мільйонів фунтів стерлінгів, то кожен клуб зможе витратити на наступний сезон суму, кратну цій цифрі. Знову ж таки, якщо клуб порушує цей ліміт, він платить штраф.

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Є й інші фінансові питання, які обговорюються на зборах наприкінці сезону. Деякі клуби хочуть змінити фінансові правила таким чином, щоб протягом трирічного звітного періоду враховувалися лише витрати на гравців (купівля та зарплати) та тренерський склад.

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