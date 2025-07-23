Брентфорд відхилив пропозицію Ньюкасла щодо Вісса в розмірі 25 млн фунтів стерлінгів, інформує журналіст Бен Джейкобс. Повідомляється, що "сороки" на цьому не зупиняться – вони готові зробити "бджолам" покращену пропозицію – на суму понад 30 млн фунтів.

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Повідомляється, що боси Ньюкасла налаштовані оптимістично щодо трансферу Вісса. Наразі форвард Брентфорда перебуває в Лондоні і веде переговори про своє майбутнє. Він відкритий до переходу як в Ньюкасл, так і в Тоттенхем, який також виявляє до нього інтерес.

У сезоні 2024/25 Вісса зіграв 39 матчів, забив 20 голів і віддав 4 асисти.

Раніше Брентфорд вже продав Ньоргора в Арсенал і Мбеумо в Манчестер Юнайтед. Також клуб покинув головний тренер Томас Франк.

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