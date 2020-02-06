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АПЛ анонсувала дати закриття трансферного вікна та старту нового сезону Прем'єр-ліги

14:48 135 Читать на русском
АПЛ анонсувала дати закриття трансферного вікна та старту нового сезону Прем'єр-ліги
Хосеп Гвардіола / Фото Marca

Нарешті клуби чемпіонату Англії не будуть відчувати себе приниженими у порівнянні з іншими топ-лігами.

Клуби Прем'єр-ліги проголосували за продовження літнього трансферного вікна в Англії. Вже у 2020-му вікно закриється 1 вересня, а не за день до старту чемпіонату, як було кілька попередніх сезонів, повідомляє офіційний сайт турніру.

"Манчестер Сіті не вистачило одного трансферу, щоб продовжити домінацію в АПЛ", – легенда клубу Річардс

Також стало відомо, що новий сезон в Англії розпочнеться традиційно на початку серпня, а саме 8-го числа.

Нагадаємо, на Туманному Альбіоні вже кілька років намагались узгодити трансферне вікно, щоб воно співпадало за датами з іншими провідними лігами.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

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Англія Трансфери АПЛ Трансфери Чемпіонату Англії
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