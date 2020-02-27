АПЛ анонсувала створення Залу слави – туди потраплятимуть лише за особливі заслуги

На легендарних гравців АПЛ чекають особливі почесті.

Керівництво англійської Прем’єр-ліги оголосило про створення Залу слави, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Потрапити до символічного клубу зможуть тільки ті футболісти, які вже закінчили кар'єру. Враховуватись будуть лише їхні виступи в англійській першості.

"З 1992 року АПЛ стала притулком для футболістів світового рівня, які рік за роком дарували нам захоплююче видовище. Місце в Залі слави зарезервовано лише для найкращих", – заявив виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс.

Імена двох перших членів Залу слави будуть оголошені вже 19 березня. Тоді ж буде презентовано шорт-лист гравців, за яких зможуть проголосувати вболівальники.

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