Ліверпуль здолав Астон Віллу і відірвався на 5 очок від Ман Сіті, який сенсаційно програв Брайтону. "Чайки" піднялися в зону ЛЧ. Вілла за цю ЛЧ розплачується зараз, не виграючи три тури АПЛ поспіль.

Арсенал продовжив безвиграшну серію, розписавши нічию з Челсі – Мудрик долучився до кількох атак, Зінченка не випустили

Борнмут Забарного віддав 3 очки Брентфорду Ярмолюка – вони сусіди в середині таблиці. Евертон Миколенка значно нижче і має всього 4 очки запасу над зоною вильоту. Вулверхемптон нарешті здобув першу перемогу, але залишається в трійці найгірших з Іпсвічем та Саутгемптоном, який і виступив спонсором свята "вовків".

У неділю Іпсвіч сенсаційно обіграв Тоттенхем, здобувши свою першу перемогу в АПЛ після повернення. Це дозволило "трактористам" набрати 8 очок, "шпори" ж з 16 балами залишились десятими. Манчестер Юнайтед розбив Лестер та розташувався на 13 місці з 15 балами – відрив від топ-4 становить лише 4 пункти. "Лиси" з 10 балами залишились п'ятнадцятими. А Ньюкасл зупинив переможну ходу Ноттінгема, опустивши його на п'яту сходинку (19 пунктів). У "сорок" 18 балів та восьме місце.

Челсі та Арсенал розійшлись миром у центральному матчі туру (1:1) – обидва лондонських клуби розташувались у топ-4, набравши по 19 очок.