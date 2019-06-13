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АПЛ 2019/20: відомий розклад центральних матчів турніру за участі топ-6 команд

13:53 228 Читать на русском
АПЛ 2019/20: відомий розклад центральних матчів турніру за участі топ-6 команд
Арсенал – Ліверпуль / Фото Reuters

В чемпіонаті Англії очікується спекотний серпень.

Старт нового сезону чемпіонату Англії потішить вболівальників топовими матчами.

Ярмоленко проти Зінченка, Манчестер Юнайтед прийматиме Челсі – АПЛ анонсувала матчі першого туру сезону 2019/20

Одразу 4 поєдинки між представниками топ-6 АПЛ (Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Тоттенхем, Арсенал та Манчестер Юнайтед) відбудуться в серпні.

Портал RB Football представив список усіх центральних поєдинків першості.

Нагадаємо, сезон АПЛ 2019/20 розпочнеться 9 серпня.

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