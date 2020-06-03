toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Апетит приходить під час їжі": Шаран озвучив єврокубкові амбіції Олександрії

11:26 104 Читать на русском
"Апетит приходить під час їжі": Шаран озвучив єврокубкові амбіції Олександрії
Володимир Шаран / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився думками щодо завдань команди після рестарту УПЛ.

"Ми досить рішуче налаштовані на боротьбу за призові місця. Хочеться підтвердити, що ми і у цьому році теж здатні нав'язати боротьбу за бронзові нагороди.

Шаран: Президент Олександрії ніколи нас не ображає в плані матеріальної винагороди

Апетит приходить під час їжі, однак про другу сходинку ми не думаємо – у нас стоїть завдання потрапити в єврокубковий турнір. Ми чудово розуміємо, що Динамо є Динамо, та й Зоря виглядає досить серйозно. Олександрія ж – скромна команда, яка, звичайно ж, хоче здобувати перемоги і виконати єврокубкове завдання. Але про Лігу чемпіонів ніхто не думає", – сказав Шаран у коментарі виданню UA-Футбол.

Нагадаємо, Олександрія мінімально обіграла Зорю в матчі 24-го туру УПЛ (1:0). Тепер підопічні Шарана мають в активі 43 пункти та посідають 5 сходинку турнірної таблиці УПЛ.

"Степаненко симулював – це дуже некрасиво": чому Бущан не врятував Динамо, фантазії із Циганковим і сумнівний пенальті

blog_ava
Лідер Карпат назвав клуб, у якому розпочне новий сезон
00:20
1640
Теги
Динамо Динамо Володимир Шаран Володимир Шаран Зоря Зоря Олександрія Олександрія Ліга Європи Ліга чемпіонів УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
30
хв
Вердер
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук