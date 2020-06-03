"Апетит приходить під час їжі": Шаран озвучив єврокубкові амбіції Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився думками щодо завдань команди після рестарту УПЛ.

"Ми досить рішуче налаштовані на боротьбу за призові місця. Хочеться підтвердити, що ми і у цьому році теж здатні нав'язати боротьбу за бронзові нагороди.

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Апетит приходить під час їжі, однак про другу сходинку ми не думаємо – у нас стоїть завдання потрапити в єврокубковий турнір. Ми чудово розуміємо, що Динамо є Динамо, та й Зоря виглядає досить серйозно. Олександрія ж – скромна команда, яка, звичайно ж, хоче здобувати перемоги і виконати єврокубкове завдання. Але про Лігу чемпіонів ніхто не думає", – сказав Шаран у коментарі виданню UA-Футбол.

Нагадаємо, Олександрія мінімально обіграла Зорю в матчі 24-го туру УПЛ (1:0). Тепер підопічні Шарана мають в активі 43 пункти та посідають 5 сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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