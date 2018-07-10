Аньєллі полетів у Грецію на зустріч із Роналду – трансфер португальця в Ювентус усе ближче

Президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі вирушив до Греції, де відпочиває форвард мадридського Реала Кріштіану Роналду, щоб завершити трансфер португальця.

Президент Юве приватним літаком вилетів із Пізи до Греції, де має заплановану зустріч із 33-річним нападником, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі

Джерела видання повідомляють, що сторони мають зустрітися у вівторок та обговорити останні деталі переходу Роналду в туринський клуб. Юве планує підписати з португальцем 4-річний контракт із зарплатою 30 млн євро на сезон. Трансфер із Реала може коштувати Аньєллі 100-120 млн євро.

Кріштіану Роналду є рекордсменом мадридців за забитими м'ячами – він забив 450 голів у 438-ми поєдинках. Президент "вершкових" Флорентіно Перес раніше висунув вимогу, за якою Роналду має сам оголосити про свій відхід із Реала. Це потрібно босу Реала для того, щоб його не звинувачували в продажі зіркового гравця.