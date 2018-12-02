Антунеш забив за Хетафе вперше після відходу з Динамо

Захисник Хетафе Віторіну Антунеш відзначився дебютним голом у складі іспанської команди.

У матчі 14-го туру Прімери між Хетафе і Еспаньйолом екс-"динамівець" забив третій гол у поєдинку і довершив розгром каталонців.

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В складі Хетафе Антунеш встиг зіграти 45 матчів та віддав 3 гольові передачі. До слова, у минулому сезоні португалець підписав повноцінний контракт з Хетафе.