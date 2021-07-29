Пасуш де Феррейра на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колишнього оборонця Динамо та низки інших клубів Антунеша.

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Контракт розрахований на 2 роки, проте клуб не розголошує його умови переходу з лісабонського Спортінга. Свою кар'єру він розпочав у складі Фремунде, після чого перейшов у Пасуш де Феррейра, а також встиг пограти за Рому, Лечче та Ліворно в Італії, Малагу та Хетафе в Іспанії, київське Динамо, Паніоніс та Лейшоеш.

У минулому сезоні Антунеш відіграв за Спортінг 13 матчів у всіх змаганнях, записавши до свого активу асист.

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