Антунеш офіційно знайшов новий клуб
Колишній оборонець Динамо Віторіну Антунеш вчергове змінив клубну прописку.
Пасуш де Феррейра на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колишнього оборонця Динамо та низки інших клубів Антунеша.
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Контракт розрахований на 2 роки, проте клуб не розголошує його умови переходу з лісабонського Спортінга. Свою кар'єру він розпочав у складі Фремунде, після чого перейшов у Пасуш де Феррейра, а також встиг пограти за Рому, Лечче та Ліворно в Італії, Малагу та Хетафе в Іспанії, київське Динамо, Паніоніс та Лейшоеш.
У минулому сезоні Антунеш відіграв за Спортінг 13 матчів у всіх змаганнях, записавши до свого активу асист.
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