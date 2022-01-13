Тренер Чорноморця Олексій Антонов шкодує, що так і не спробував свої сили у французькій Лізі 1.

"Ліон мною не просто цікавився. Там вже, наскільки я знаю, була серйозна домовленість. Єдиною перепоною трансферу стало звільнення тренера, який мене хотів.

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Там навіть не трансфер планувався... У мене влітку завершувався контракт і мене чекали в Ліоні, оскільки на той момент трансферне вікно вже було закрите (це був кінець лютого).

Я завжди мріяв і хотів спробувати свої сили в Європі. Тим більше в такій команді. Коли дізнався про інтерес з боку Ліона – сказав: "Не важливо, яка буде зарплатня і умови – зробіть так, щоб я підписав контракт". Я б пішов туди пішки, не думаючи ні про що", – сказав Антонов у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, після відходу з Чорноморця у 2014 році Олексій опинився в казахському Актобе. Загалом він встиг пограти також за українські Дніпро, Металіст, Зорю, Іллічівець та Кривбас, російську Кубань, азербайджанську Габалу, угорський Дьормот та латвійський Вентспілс. Нині 35-річний фахівець працює у тренерському штабі Романа Григорчука у Чорноморці.

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