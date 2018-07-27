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Антонов тренується з Дніпром

23:04 3 Читать на русском
Антонов тренується з Дніпром
Олексій Антонов / ФК Халадаш

Форвард Олексій Антонов тренується разом з Дніпром і забив у матчі з запорізьким Голкіпером.

Дніпро на своєму офіційному сайті повідомив про незапланований спаринг із запорізьким клубом Голкіпер.

Дніпро офіційно понижений у класі

Підопічні Олександра Поклонського перемогли з рахунком 3:0, а другий м'яч забив нападник Олексій Антонов.

Футболіст в Україні виступав за Металіст, Зорю, Іллічівець, Дніпро, Кривбас та Чорноморець.

Нагадаємо, Дніпро цього літа втратив професійний статус через заборгованості.

Дніпро планує брати участь в аматорській лізі

Теги
Друга ліга Олексій Антонов Олексій Антонов Дніпро Дніпро
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