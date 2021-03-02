Антонов офіційно очолив Чорноморець
14:25 - Читать на русском
Керівництво одеського клубу визначилось з новим наставником команди.
Олексій Антонов став головним тренером Чорноморця, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.
Ковалець офіційно покинув Чорноморець
34-річний фахівець виконував обов'язки наставника команди, після того як свою посаду покинув Сергій Ковалець.
Нагадаємо, Антонов двічі протягом кар'єри виступав за Чорноморець (2013-2014 та 2017 рр.), а в травні 2020 року увійшов до тренерського штабу попереднього наставника.
Після першого кола Чорноморець посідає у турнірній таблиці Першої ліги третю сходинку, набравши 28 очок.
Утік від війни, виграв золото Олімпіади, об’єднав народи перед Євро-2012: поляку із львівським серцем – 100 років
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter