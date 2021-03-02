Олексій Антонов став головним тренером Чорноморця, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

Ковалець офіційно покинув Чорноморець

34-річний фахівець виконував обов'язки наставника команди, після того як свою посаду покинув Сергій Ковалець.

Нагадаємо, Антонов двічі протягом кар'єри виступав за Чорноморець (2013-2014 та 2017 рр.), а в травні 2020 року увійшов до тренерського штабу попереднього наставника.

Після першого кола Чорноморець посідає у турнірній таблиці Першої ліги третю сходинку, набравши 28 очок.

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