"Задоволений хорошими відгуками про мене, але зараз граю за Шахтар. У мене контракт на кілька років. Якщо перейду в топ-клуб – буду щасливий. Але зараз я повинен думати про виступи за "гірників".

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Це дуже хороший клуб для зростання. Тут дуже добре працюють з молоддю. Крім того, в команді багато бразильців, а тренер з Португалії. Він дуже допомагає такому молодому гравцю, як я.

Талант дуже важливий, але ще більше значення має робота. Моя позиція – центральний півзахисник. Тут я завжди грав", – цитує Антоніо Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 20-річний бразилець приєднався до Шахтаря у 2019-му, перейшовши з португальського Ешторіла.

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