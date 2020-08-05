Антоніо став гравцем місяця в АПЛ – він врятував Вест Хем від вильоту

Лідер "молотків" здобув приз найкращому гравцеві місяця, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Фулхем став володарем останньої путівки в АПЛ

У липні Антоніо зіграв 7 матчів за Юнайтед, у яких встиг забити 8 м'ячів (зокрема, покер у ворота Норвіча) та віддав 1 асист. Саме результативна гра англійця дозволила підопічним Девіда Мойєса зберегти прописку в еліті. У голосуванні Антоніо випередив Крістіана Пулішіча та Олів'є Жиру (обидва – Челсі), форварда Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяля, голкіпера Бернлі Ніка Поупа, вінгера Ман Сіті Рахіма Стерлінга та Харрі Кейна (Тоттенхем).

До слова, попередні дві номінації забрав хавбек МЮ Бруну Фернандеш.

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