– Вітаємо з перемогою та голом! Це взяття воріт стало для тебе найефектнішим у Шахтарі?

– Дякую! Щасливі перемогти. Гра була дуже складною, суперник діяв закрито й не надавав вільних зон. Упевнений, це мій найкращий гол у Шахтарі, задоволений таким завершенням атаки. Також радію, що зміг допомогти команді.

Краса Антоніо та червона Де Дзербі у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

– Чи знали до поєдинку, що Рух гратиме в закритий футбол? Що йшло не так до першого гола?

– Справді, майже кожен суперник у чемпіонаті закривається проти нас в обороні, тому гра була складною і не вдавалося відзначитись до 86-ї хвилини. Добре, що наприкінці зуміли забити два такі важливі м'ячі.

– У другому таймі було багато сутичок та емоцій. Що це спричинило?

– Це складові гри. Таке буває, все гаразд. Прямуємо до своєї мети!

– Команда здобула перемогу завдяки характеру. Тепер у доброму гуморі підходите до Інтера?

– Від перших хвилин хотіли забити, але не виходило. У цьому є заслуга Руха, який перекривав зони й закривався в обороні. Щасливі, що забили два м'ячі та перемогли. Попереду великий виклик і важливий поєдинок. Старанно працюватимемо, аби здобути бажану перемогу в протистоянні з Інтером, – резюмував Антоніо у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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