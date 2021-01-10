Антоніо активно готується до зборів Шахтаря – фани дивуються з надмірних заходів безпеки
17:54 - Читать на русском
Навіть у відпустці футболісти Шахтаря намагаються підтримувати форму.
Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо потренувався у спортзалі, а в Instagram донецького клубу з'явився цілий фотозвіт із заняття бразильця.
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Світлини з 20-річним хавбеком виглядають досить ефектно, але вболівальників здивувало, чому Маркос тренується у захисній масці, про що і йдеться у коментарях до фото.
Нагадаємо, перший збір Шахтаря розпочнеться вде 17 січня. У минулому сезоні УПЛ Антоніо провів 10 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.
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