Антоні віддав перевагу Бетісу перед Баварією, інформує El Desmarque. В останній день трансферного вікна мюнхенський клуб запропонував Манчестер Юнайтед 30 млн євро, і "червоні дияволи" прийняли цю пропозицію. Самому Антоні мюнхенці запропонували контракт із зарплатою 7 мільйонів євро на рік.

Однак сам вінгер хотів продовжити кар'єру тільки в Бетісі. Він відмовився від трансферу в топ-клуб Бундесліги через те, що не хотів порушувати дану обіцянку Бетісу.

Спочатку Бетіс розглядав тільки оренду вінгера, але в підсумку прийняв вимоги Манчестер Юнайтед про повноцінний трансфер.

