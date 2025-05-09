Антоні розплакався після виходу Бетіса у фінал Ліги конференцій: "Я пережив дуже складні моменти"
Вінгер Бетіса Антоні прокоментував перемогу в півфіналі Ліги конференцій проти Фіорентини за сумою двох матчів.
"Я трохи втомлений, але щасливіший, ніж втомлений. Дуже гарне свято. Ми знали, наскільки складним буде матч. Ми маємо насолодитися цим моментом, тим, що вийшли у фінал.
Шедевральний штрафний Антоні у відеоогляді матчу Фіорентина – Бетіс – 2:2
Я почуваюся дуже щасливим. Моя сім’я знає, через що ми пройшли три-чотири місяці тому, щоб сьогодні переживати цей момент. Я живу, наче у сні. У моєму особистому житті сталося багато всього. Зараз усе змінилося, і я дякую Богові за все. Я багато плакав разом із мамою, з дружиною, з братами... Ми пережили дуже важкі часи.
Коли матч закінчився
– емоції… радість і полегшення, тому що, як я вже казав, я пережив дуже складні моменти, зараз усе змінилося, я щасливий. Я проживаю дуже хороший, неймовірний період.
У півфіналі йде боротьба на межі. Я забив, потім ми пропустили двічі, але головне – бути разом. Ця команда, цей штаб – неймовірні. Вони щодня це доводять, як і ця роздягальня. Усі єдині.
Це було дуже важко, але ми дісталися до фіналу", – цитує Антоні Marca.
Бетіс пробився до фіналу Ліги конференцій, де зіграє проти Челсі.
Бетіс вийшов у фінал Ліги конференцій – Антоні став героєм, магії "нового спортдира" виявилося недостатньо