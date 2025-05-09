"Я трохи втомлений, але щасливіший, ніж втомлений. Дуже гарне свято. Ми знали, наскільки складним буде матч. Ми маємо насолодитися цим моментом, тим, що вийшли у фінал.

Шедевральний штрафний Антоні у відеоогляді матчу Фіорентина – Бетіс – 2:2

Я почуваюся дуже щасливим. Моя сім’я знає, через що ми пройшли три-чотири місяці тому, щоб сьогодні переживати цей момент. Я живу, наче у сні. У моєму особистому житті сталося багато всього. Зараз усе змінилося, і я дякую Богові за все. Я багато плакав разом із мамою, з дружиною, з братами... Ми пережили дуже важкі часи.

Коли матч закінчився – емоції… радість і полегшення, тому що, як я вже казав, я пережив дуже складні моменти, зараз усе змінилося, я щасливий. Я проживаю дуже хороший, неймовірний період.

У півфіналі йде боротьба на межі. Я забив, потім ми пропустили двічі, але головне – бути разом. Ця команда, цей штаб – неймовірні. Вони щодня це доводять, як і ця роздягальня. Усі єдині.

Це було дуже важко, але ми дісталися до фіналу", – цитує Антоні Marca.

Бетіс пробився до фіналу Ліги конференцій, де зіграє проти Челсі.

Antony couldn't hold back the tears after helping Betis reach the UECL final... What it means ? pic.twitter.com/ixvczdG0vv — 433 (@433) May 8, 2025

Бетіс вийшов у фінал Ліги конференцій – Антоні став героєм, магії "нового спортдира" виявилося недостатньо