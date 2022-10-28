Антоні підірвав соцмережі зухвалим фінтом – легенда МЮ лютує, але вінгер зупинятись не збирається
Гравець Манчестер Юнайтед Антоні став головним героєм соціальних мереж після поєдинку 5-го туру Ліги Європи проти Шерифа (3:3).
22-річний літній новачок "червоних дияволів" під час матчу ЛЄ зупинив м'яч на чужій частині поля й виконав два розвороти на 360 градусів, зірвавши овації Олд Траффорд.
Проте не всі оцінили фінт Антоні. Легенда МЮ Пол Скоуз розкритикував футболіста. "Я не знаю, що він робить. Це смішно. Показуха. Але це його манера гри. Я бачив, як він робив це в Аяксі. Думаю, йому треба позбутися цього", – заявив він в етері BT Sport.
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Головний тренер манкуніанців Ерік Тен Хаг був стриманішим. "Не бачу проблеми, якщо фінт приносить користь. Це круто, допоки корисно. Якщо ти не втратив м'яч, усе нормально. Але якщо це фінт заради фінту, я внесу корективи", – резюмував коуч.
Сам Антоні в Instagram дав зрозуміти, що зупинятись не збирається, й опублікував відео зі зухвалим трюком: "Ми відомі завдяки своєму мистецтву. І я не перестану робити те, завдяки чому опинився тут".
Тим часом соцмережі не дрімали й створили низку жартів про дриблінг бразильця, який уже провів 11 матчів за МЮ й забив 3 голи в АПЛ.
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