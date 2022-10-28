22-річний літній новачок "червоних дияволів" під час матчу ЛЄ зупинив м'яч на чужій частині поля й виконав два розвороти на 360 градусів, зірвавши овації Олд Траффорд.

Ptdrrr Antony... APPLIQUE TOI DERRIÈRE QUAND TU FAIS ÇApic.twitter.com/3grG4mSHdd — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 27, 2022

Проте не всі оцінили фінт Антоні. Легенда МЮ Пол Скоуз розкритикував футболіста. "Я не знаю, що він робить. Це смішно. Показуха. Але це його манера гри. Я бачив, як він робив це в Аяксі. Думаю, йому треба позбутися цього", – заявив він в етері BT Sport.

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Головний тренер манкуніанців Ерік Тен Хаг був стриманішим. "Не бачу проблеми, якщо фінт приносить користь. Це круто, допоки корисно. Якщо ти не втратив м'яч, усе нормально. Але якщо це фінт заради фінту, я внесу корективи", – резюмував коуч.

Сам Антоні в Instagram дав зрозуміти, що зупинятись не збирається, й опублікував відео зі зухвалим трюком: "Ми відомі завдяки своєму мистецтву. І я не перестану робити те, завдяки чому опинився тут".

Тим часом соцмережі не дрімали й створили низку жартів про дриблінг бразильця, який уже провів 11 матчів за МЮ й забив 3 голи в АПЛ.

If Antony was a chickpic.twitter.com/OtQS679eCP — Troll Football (@TrollFootball) October 28, 2022

Antony vs Sheriff pic.twitter.com/znTYkcNjEf — Midnite Football (@MidniteFtbl) October 28, 2022

Antony to the pundits pic.twitter.com/Ka3kNMayF1 — mo (@Mo_therad) October 28, 2022

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