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Антон Кравченко покинув Карабюкспор

07:30 8 Читать на русском
Антон Кравченко покинув Карабюкспор
Антон Кравченко / Footboom

Український оборонець Антон Кравченко припинив співпрацю з турецьким Карабюкспором.

26-річний захисник пішов із турецького клубу, повідомляє Footboom.

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Українець став гравцем Карабюкспора лише в січні. У сезоні 2017/18 він встиг провести 16 матчів у турецькій Суперлізі, але не допоміг новому клубу уникнути вильоту.

Раніше Карабюкспор покинули інші легіонери з України – воротар Олександр Рибка та хавбек Андрій Блізніченко. Антон Кравченко є вихованцем Дніпра. Також він виступав за Нафтовик-Укрнафту, Волинь, Геліос, Титан, Сталь із Кам'янського та донецький Олімпік.

Теги
Антон Кравченко Антон Кравченко Карабюкспор Карабюкспор Туреччина
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