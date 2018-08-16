Антон Кравченко: Олімпік розпочав чемпіонат не так, як хотілось би

Захисник Олімпіка Антон Кравченко поділився очікуваннями від матчу проти Зорі прокоментував початок сезону для донецького клубу.

"Початок чемпіонату видався не зовсім таким, яким нам хотілося б його бачити. Скажу так – стартували ми середньо. Могли брати більше очок в матчах з львівськими командами, не повинні були програвати в Одесі. Але маємо те, що маємо, тому й перебуваємо в середині таблиці.

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Взаєморозуміння з Гришком у нас на хорошому рівні. Швидко звикати один до одного не довелося. Сподіваюся, з кожним матчем будемо додавати і взаємодіяти ще краще. При цьому не забувайте, що у нас є конкуренція в команді. Молоді Ігор Снурніцин і Сергій Мелинишин теж прагнуть себе показати і завоювати місце в складі.

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Луганці все так само сильні. Думаю, що зараз вони всі сили спрямовують на Лігу Європи, а згодом додадуть і в чемпіонаті. Але нам не варто звертати увагу на не самий вдалий старт Зорі в сезоні і їхню участь в єврокубках. Розслаблятися не можна, адже рік тому ми були в такій самій ситуації, приїхали в Запоріжжя після важкого вояжу до Греції і виграли у Зорі з рахунком 2:0", – цитує Кравченка офіційний сайт Олімпіка.