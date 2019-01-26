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Антон Кравченко офіційно перейшов у Кішварду

12:03 230 Читать на русском
Антон Кравченко офіційно перейшов у Кішварду
Антон Кравченко / Фото: ФК Кішварда

Екс-захисник Олімпіка Антон Кравченко продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини.

Угорська Кішварда на офіційному сайті оголосила про підписання контракту з українським оборонцем Антоном Кравченком. Про термін угоди та деталі контракту поки не повідомляється.

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Зазначимо, що Кішварду нещодавно покинув Артем Мілевський. Окрім цього, в угорському клубі також виступають екс-гравці Динамо Павло Лук'янчук та Темур Парцванія.

До слова, Кішварда наразі посідає передостаннє місце у чемпіонаті Угорщини.

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Теги
Українці за кордоном Трансфери Світ Антон Кравченко Антон Кравченко Кішварда Кішварда
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