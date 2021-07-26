Серед українських спортсменів, що виступлять на Олімпійських іграх у Токіо, немає жодного важкоатлета-чоловіка.

На ОІ-2020 у цьому виді спорту Україну представлятимуть лише жінки Ірина Деха та Каміла Конотоп.

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Вперше за історію виступів України на Олімпійських іграх у вітчизняну команду не увійшов жоден важкоатлет-чоловік.

Нагадаємо, на Олімпіаду у Токіо міг вирушити триразовий чемпіон Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак. Однак його звинувачують у порушенні одразу трьох пунктів антидопінгових правил: вживання заборонених речовин, спроба підкупу допінг-офіцера та ухилення від здачі допінг-проб.

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