Антигерой Ньюкасла вибачився за вилучення проти Ліверпуля – ван Дейк дивом уник травми
Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон висловився після отриманої червоної картки у грі проти Ліверпуля (2:3) в другому турі АПЛ.
"Я хочу щиро попросити вибачення у своїх товаришів по команді та вболівальників. Я не мав злого наміру, просто неправильно підібрав момент для підкату. Я також хочу перепросити у Вірджила, я б ніколи не хотів навмисно завдати комусь шкоди таким чином. Ми поговорили після гри, і він все зрозумів.
Що ще важливіше, я дуже пишаюся тим, як ми грали сьогодні ввечері. Атмосфера, яку створили вболівальники, робить Сент-Джеймс Парк особливим. Я люблю цей клуб і повернуся кращим. До зустрічі", – написав Ентоні Гордон в Instagram.
Нагадаємо, що Гордон отримав пряму червону картку наприкінці першого тайму гри проти Ліверпуля. Вірджил ван Дейк дивом уник травми після небезпечного підкату 24-річного англійця. Без Гордона Ньюкасл програв мерсисайдцям з рахунком 2:3. Тепер Ентоні загрожує 3-матчева дискваліфікація.
