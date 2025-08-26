"Я хочу щиро попросити вибачення у своїх товаришів по команді та вболівальників. Я не мав злого наміру, просто неправильно підібрав момент для підкату. Я також хочу перепросити у Вірджила, я б ніколи не хотів навмисно завдати комусь шкоди таким чином. Ми поговорили після гри, і він все зрозумів.

16-річний Нгумоха – наймолодший автор гола Ліверпуля: побив рекорд Оуена, лише Руні й ще 2 гравці робили це раніше в АПЛ

Що ще важливіше, я дуже пишаюся тим, як ми грали сьогодні ввечері. Атмосфера, яку створили вболівальники, робить Сент-Джеймс Парк особливим. Я люблю цей клуб і повернуся кращим. До зустрічі", – написав Ентоні Гордон в Instagram.

Нагадаємо, що Гордон отримав пряму червону картку наприкінці першого тайму гри проти Ліверпуля. Вірджил ван Дейк дивом уник травми після небезпечного підкату 24-річного англійця. Без Гордона Ньюкасл програв мерсисайдцям з рахунком 2:3. Тепер Ентоні загрожує 3-матчева дискваліфікація.

Shocking challenge from Anthony Gordon. Immature, too caught up in the 'noise'. Can't argue with a red. pic.twitter.com/qxNIt24Np2 — This Is Anfield (@thisisanfield) August 25, 2025

Ліверпуль у більшості вирвав перемогу над Ньюкаслом – вирішальний гол 16-річного, черговий м'яч Екітіке