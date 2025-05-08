Апеляційний комітет оголосив вердикт за мотивами скандального матчу Барселона – Осасуна, який відбувся ще 27 березня.

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На полі каталонці розбили суперника 3:0, однак памплонці намагаються досягти аналогічного успіху в кабінетах. Осасуна переконана, що Іньїго Мартінес не мав права брати участь у цій грі, оскільки не відбув мінімальний регламентований термін відновлення після травми в збірній. "Рохільйос" вимагали виписати Барселоні технічну поразку, але Дисциплінарний комітет RFEF місяць тому став на бік "кулес".

Нинішнє рішення Апеляційного комітету дублює попереднє – без покарання для каталонців, інформує Mundo Deportivo. Якщо Осасуна вперто продовжить стояти на своєму, то ще може звернутись у TAD (Спортивний адміністративний суд Іспанії), проте шанси на успіх так само мінімальні.

Тим часом Іньїго вляпався у ще один скандал. Захисник Барселони ризикує отримати тривалу дискваліфікацію за плювок у бік Франческо Ачербі під час програного півфіналу ЛЧ проти Інтера.

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