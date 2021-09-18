18-річний іспанець гвінейського походження не збирається переходити у Манчестер Сіті, інформує Mundo Deportivo. Агент форварда Жорже Мендеш прилітав у Барселону, аби особисто пояснити Фаті усі нюанси делікатного фінансового становища "блаугранас". Однак Ансу готовий залишитися на Камп Ноу попри усе.

Ба більше, вже незабаром Барса розпочне перемовини зі своєю ''десяткою'' щодо продовження контракту, який завершується влітку 2022-го. Очікується, що один з найбільших проспектів планети підпише нову 5-річну угоду.

Нагадаємо, що Ансу не виходив на поле з листопада минулого року через травму меніска. Його повернення заплановане на кінець вересня.

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