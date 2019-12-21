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Ансальді став жертвою злодіїв

15:01 166 Читать на русском
Ансальді став жертвою злодіїв
Крістіан Ансальді / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ансальді поповнив ряди пограбованих футболістів.

Представник Серії А, захисник Торіно Крістіан Ансальді став черговою жертвою грабіжників. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. На момент, коли злодії проникли у будинок 33-річного аргентинця, сам Ансальді перебував на тренувальній базі, а його дружина з трьома дітьми була в іншому місці.

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"Вони поцупили багато цінних речей: сумки, годинник, каблучки, браслети та інші предмети, які мають велике значення для нас. Вони коштують не так дорого, однак лише ми знаємо, як важко довелося працювати, щоб дозволити собі їх. Дякую Богові, що моєї сім'ї не було вдома у цей момент. Я також сподіваюся, що Бог пробачить тих, хто це зробив", – написав гравець у своєму Instagram.

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Quiero aprovechar a bendecir y a entregar delante De Dios, a las personas que se han metido a mi casa a robarme todo. Me llevaron muchas cosas de valor, como bolsos, valijas, relojes, anillos, brazaletes y más cosas que tenían un valor para nosotros, no por el costo en si, sino porque solo nosotros sabemos lo que cuesta comprarse cada cosa. Pero más allá del disgusto, quiero agradecer a Dios por guardar a mi familia, de saber que no había nadie en ese momento, por saber de que El sigue teniendo el control de todo. Y eso me trae paz. Pero nuevamente quiero entregar estas vidas que han hecho esto, en tus manos Señor, para que los perdones y para que ellos puedan conocerte en algún momento.

Допис, поширений Cristian Ansaldi ️ (@cristianansaldi)

blog_ava
Зідан став жертвою чергового пограбування
10:14
1691
Теги
Крістіан Ансальді Крістіан Ансальді Торіно Торіно Італія Серія А Відеоновини
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