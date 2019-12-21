Ансальді став жертвою злодіїв

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ансальді поповнив ряди пограбованих футболістів.

Представник Серії А, захисник Торіно Крістіан Ансальді став черговою жертвою грабіжників. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. На момент, коли злодії проникли у будинок 33-річного аргентинця, сам Ансальді перебував на тренувальній базі, а його дружина з трьома дітьми була в іншому місці.

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"Вони поцупили багато цінних речей: сумки, годинник, каблучки, браслети та інші предмети, які мають велике значення для нас. Вони коштують не так дорого, однак лише ми знаємо, як важко довелося працювати, щоб дозволити собі їх. Дякую Богові, що моєї сім'ї не було вдома у цей момент. Я також сподіваюся, що Бог пробачить тих, хто це зробив", – написав гравець у своєму Instagram.

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