Анрі знайшов позитивний момент у провальному досвіді роботи з Монако

Колишній форвард збірної Франції Тьєррі Анрі пригадав складний період роботи головним тренером Монако.

"Іноді ти починаєш добре, іноді – не дуже. У мене був непоганий досвід в Бельгії, хоч я не був головним тренером.

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У Монако – не такий хороший досвід. У будь-якому випадку, дуже важливо, що у важких ситуаціях ти краще дізнаєшся себе. Це не тільки моя історія, таке трапляється в житті кожного. Ти знаєш, що впадеш, але потрібно вставати. Потрібно вчитися на помилках, на тому, що сталося. Відвертатися від цього – єдина помилка, яку можна допустити", – розповів Анрі у коментарі Omnisport.

Нагадаємо, 42-річний фахівець провів у Монако всього три місяці, після чого був звільнений через незадовільні результати команди.

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