"Усім привіт. Завтра вранці я видаляю усі свої акаунти в соцмережах до моменту, коли люди з уповноваженнями зможуть регулювати свої платформи з такою ж енергією і цілеспрямованістю, з якою роблять це, коли бачать порушення авторських прав.

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Підвищений рівень расизму, цькування людей і, як наслідок, ментальних проблем у постраждалих – все це занадто токсичне, щоб просто не помічати. Повинна бути якась відповідальність. Зараз дуже просто створити обліковий запис і використовувати його для цькування і образ без будь-яких наслідків, залишаючись анонімом.

Поки це не зміниться, всі мої акаунти в соцмережах стануть недоступними. Сподіваюся, зміни настануть скоро", – написав Анрі.

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