Анрі близький до того, щоб стати наступником Роба Пейджа у збірній Уельсу. Як інформує ВВС, у 46-річного фахівця є особливий зв'язок із цією країною – саме в Уельсі француз навчався на тренерських курсах. Повідомляється, що представники місцевої асоціації хочуть запросити тренера з гучним ім'ям, як вони це зробили у випадку з Раяном Гіггзом у 2018 році.

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Раніше Валлійська асоціація футболу звільнила Пейджа після 3,5 років роботи. Це сталося після того, як "дракони" не змогли пробитися на Євро-2024.

У самого Анрі є досвід роботи головним тренером у Монако, Монреаль Імпакт і збірній Франції U-21. Наразі він готується очолити олімпійську збірну своєї країни на Іграх у Парижі наступного місяця.

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